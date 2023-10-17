Хабиб рассказал об изнурительном 100-дневном тренировочном лагере Махачева

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) подтвердил, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) больше трех месяцев готовился к бою на UFC 294.

«Когда до боя оставалось около 100 дней, Ислам начал усиленно тренироваться. Сегодня был последний тяжелый день спарринга, но все тяжелые тренировки закончены. Мы собираемся кое-что изменить, но цель та же. Та же цель, то же место [Абу-Даби], но я думаю, что у Ислама больше мотивации. Ислам — воин. Когда он выходит в клетку, он всегда сражается, он собирается погрузиться в океан. Неважно, насколько глубокий он будет, он готов к этому. И, иншаллах, он защитит титул», — сказал Нурмагомедов на UFC Embedded.

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.