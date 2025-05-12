Уайт рассказал о роли в организации боя Канело — Кроуфорд

Глава UFC Дана Уайт поделился своими мыслями о том, какую роль он будет играть в организации боксерского поединка между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Это будет один из самых заметных боев в истории, и для меня большая честь принять участие в его организации. Я буду отвечать за продвижение, детали шоу на арене, пиар и другие подобные задачи, как это было перед турниром UFC Noche. Оба мероприятия пройдут в одни выходные, что сделает этот уикенд по-настоящему насыщенным», — заявил Уайт в интервью ESPN.

34-летний Альварес одержал 63 победы в карьере. На его счету также 2 поражения и 2 ничьих.

Поединок Альвареса и Кроуфорда ожидается в сентябре 2025 года. На счету 37-летнего Кроуфорда 41 бой и 41 победа (31 нокаут).