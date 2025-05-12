Источник: Перейра отказался от реванша с Анкалаевым на турнире UFC 317 29 июня

Бразилец Алекс Перейра отклонил предложение UFC о реванше с чемпионом в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 317 29 июня, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

Ранее россиянин заявил, что в случае отказа Перейры готов двигаться дальше.

«Мне предложили драться c Алексом на международной неделе боев. Если он этого не хочет, давайте двигаться дальше, я готов для всех. Я вызываю тебя», — написал Анкалаев в соцсети.

Первый бой Анкалаева и Перейры состоялся 9 марта на турнире UFC 313. Россиянин победил бразильца единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.