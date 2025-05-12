Бокс/ММА
12 мая, 13:13

Американец Бакли осудил Махачева за реакцию на поражение Мухаммада

Алина Савинова

Американский боец UFC Хоакин Бакли раскритиковал россиянина Ислама Махачева за реакцию на поражение Белала Мухаммада на UFC 315.

11 мая Мухаммад уступил Джеку Делла Маддалене единогласным решением судей в поединке за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. После боя Махачев написал в своих соцсетях: «Время стать двойным чемпионом! ИншаАллах! Поехали!»

«Странно молиться за падение твоего так называемого брата», — ответил Бакли.

В понедельник менеджер Махачева Али Абдель-Азиз сообщил, что боец проведет следующий бой за титул в полусреднем весе против Маддалены.

Белал Мухаммад
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Хоакин Бакли
