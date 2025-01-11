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Сегодня, 12:29

Турнир UFC 311 не будет отменен из-за пожаров в Калифорнии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января, несмотря на пожары в Калифорнии, сообщили владельцы стадиона Intuit Dome, на котором должны пройти соревнования.

Intuit Dome — домашний стадион клубов НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В пресс-релизе владельцев арены сообщается, что матч «Клипперс» с «Шарлотт», который должен был состояться 12 января, отложен, но все мероприятия на следующей неделе пройдут в запланированном режиме.

«Все мероприятия на следующей неделе пройдут, как и планировалось. В субботу, 18 января, мы будем приветствовать всех на турнире UFC 311», — говорится в пресс-релизе.

Турнир UFC 311 в Инглвуде (США) возглавит поединок между россиянами Исламом Махачевым (26-1) и Арманом Царукяном (22-3). Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера еще один россиянин Умар Нурмагомедов подерется за титул в легчайшем весе с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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