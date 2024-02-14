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14 февраля, 13:26

Тренер Адесаньи: «Исраэль вернулся, он готов драться в ближайшее время»

Давид Хачатрян
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Юджин Бареман, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-3), подтвердил, что нигериец тренируется уже 1,5 месяца и готовится выйти в октагон.

«Он вернулся к тренировкам, так что он снова в строю, — сказал Бареман в интервью Combat TV. — Да, мы тренируемся на случай, если бой все-таки состоится, поэтому мы приводим его в форму и готовим к потенциальному поединку, если таковой состоится в ближайшее время. По сути, он закончил свой небольшой перерыв и готов вернуться. Так что просто назовите нам дату, дайте нам соперника, и мы придем.

Мы работаем уже полтора месяца. Еще пара месяцев и он будет летать — вернется на уровень, предшествующий перерыву. Он выглядит хорошо. Здорово, что он вернулся в зал. У него появилась новая энергия, и он очень хорошо следит за собой. Он максимально использовал свой отпуск и чувствует себя обновленным и готовым к работе».

Шон Стрикленд (28-6) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.

Исраэль Адесанья
UFC
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