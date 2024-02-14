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14 февраля, 12:14

Чейл Соннен раскритиковал Джонса: «Кормье прав, Джон — плохой сотрудник»

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен раскритиковал экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) за то, что тот в интервью заявил, что UFC связывались с ним, чтобы попросить возглавить турнир UFC 300, но «Кости» ответил отказом.

«Я просто не представляю, что творится в голове у этого парня, — заявил Соннен на своем YouTube-канале. — Это такой уровень глупости, которого очень трудно достичь. Он, по сути, сказал, что у UFC нет главного боя на UFC 300 и что руководство в панике. Даниэль Кормье прав: Джонс — плохой сотрудник».

Ранее Дана Уайт заявил, что он анонсирует главный бой на UFC 300 на пресс-конференции после UFC 298, который состоится 17 февраля.

Джон Джонс
Чейл Соннен
UFC
ММА
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