Сарнавский: «Увидимся со Шлеменко, поговорим, руки пожмем»

Российский боец Александр Сарнавский высказался о своем бывшем тренере Александре Шлеменко.

«Знаете, я думаю, что придет время, все равно где-то мы с ним увидимся. Поговорим, руки пожмем. У меня нет негатива к Александру. Постоянно эти вопросы задают, пытаются как-то затронуть. Я очень спокойно и ровно отношусь. Просто у меня своя дорога, у ребят — своя дорога, у школы — своя дорога. Я только желаю им удачи», — заявил Сарнавский MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Сарнавский провел 21 мая 2022 года. Тогда россиянин нокаутировал бразильца Хердесона Батисту. Всего у 35-летнего бойца 48 поединков, в 40 из которых он выходил победителем.