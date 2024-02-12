Тренер Волкановски: «Махачеву нужно отдать должное, он заслужил победу»

Юджин Бареман, тренер чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (26-3), прокомментировал прошлое выступление австралийца, в котором он проиграл чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (25-1).

«У меня не было времени, чтобы добраться до Абу-Даби и секундировать Волкановски. Все произошло так быстро. У меня были предыдущие обязательства, которые я не мог просто отменить. Я даже не стал смотреть бой — слишком боялся того, что может произойти. Я предчувствовал, что может произойти нечто подобное. Я, конечно, не хотел оказаться прав, но, к сожалению, оказался прав. Конечно, мы должны отдать должное и Исламу. Его навыки великолепны, и он заслужил эту победу», — сказал Бареман в интервью She Loves The Gloves.

Махачев в реванше с Волкановски победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.