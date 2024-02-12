Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

12 февраля, 09:57

Джонни Эблен: «Если бы не MMA, я бы сейчас был мертв или сидел в тюрьме»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблен (14-0) признался, что MMA сделали его счастливым человеком и он не беспокоится о том, что может проиграть титул.

«Раньше я был потерян, — начал Эблен MMA Junkie Radio. — Я не был сосредоточен на правильных вещах. Я искал сиюминутных удовольствий, и это было плохое время в моей жизни. Все могло пойти наперекосяк. Я мог бы быть мертв, сидеть в тюрьме или просто быть несчастным человеком. Я рад, что встретил Стива Мокко, и рад, что он привел меня в спортзал. Я так благодарен, что встретил Майка Брауна, что встретил «Короля Мо» [Мухаммеда Лаваля]. Через Functional Patterns я познакомился с Науди Агиларом, и это очень сильно изменило мою жизнь. Я встретил много людей, и они действительно изменили меня в лучшую сторону и помогли мне стать тем человеком, которым я являюсь сегодня.

Я просто думаю о том, как стать лучше с каждым днем, сохранить свое здоровье, попытаться извлечь максимум из этой жизни. Это важнее, чем все эти чертовы пояса и вся эта фальшивая шумиха, которая на самом деле не имеет никакого значения. Я имею в виду, что делаю это для удовольствия, чувак. Никто не рассчитывает на то, что я выиграю этот гребаный бой, кроме меня самого, чтобы прокормить себя и заработать больше денег. В остальном, если я проиграю, в мире ничего не изменится.

Мне кажется, что многие бойцы без всякой причины подвергают себя дополнительному стрессу из-за того, что в буквальном смысле не имеет никакого значения. Я такой: «О, это просто соперничество». Это развлечение. Результаты не имеют значения. Я не оказываю на себя особого давления. Я просто стараюсь стать лучшим бойцом, каким только могу. Когда наступает ночь боев, я просто стараюсь показать действительно хорошее выступление, потому что это моя работа — быть шоуменом. Я здесь ради этого».

Эблен подерется с чемпионом PFL в полутяжелом весе Импа Касанганаем (15-3) 24 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Агент Мильштейн рассказал о характере лучшего бомбардира НХЛ Кучерова
Тейлор Свифт поцеловала футболиста после Супербоула
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Волкановски: «Махачеву нужно отдать должное, он заслужил победу»

Конор Макгрегор подтвердил, что проведет бой летом
Новости
RSS RSS
Все новости