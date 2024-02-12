Джонни Эблен: «Если бы не MMA, я бы сейчас был мертв или сидел в тюрьме»

Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблен (14-0) признался, что MMA сделали его счастливым человеком и он не беспокоится о том, что может проиграть титул.

«Раньше я был потерян, — начал Эблен MMA Junkie Radio. — Я не был сосредоточен на правильных вещах. Я искал сиюминутных удовольствий, и это было плохое время в моей жизни. Все могло пойти наперекосяк. Я мог бы быть мертв, сидеть в тюрьме или просто быть несчастным человеком. Я рад, что встретил Стива Мокко, и рад, что он привел меня в спортзал. Я так благодарен, что встретил Майка Брауна, что встретил «Короля Мо» [Мухаммеда Лаваля]. Через Functional Patterns я познакомился с Науди Агиларом, и это очень сильно изменило мою жизнь. Я встретил много людей, и они действительно изменили меня в лучшую сторону и помогли мне стать тем человеком, которым я являюсь сегодня.

Я просто думаю о том, как стать лучше с каждым днем, сохранить свое здоровье, попытаться извлечь максимум из этой жизни. Это важнее, чем все эти чертовы пояса и вся эта фальшивая шумиха, которая на самом деле не имеет никакого значения. Я имею в виду, что делаю это для удовольствия, чувак. Никто не рассчитывает на то, что я выиграю этот гребаный бой, кроме меня самого, чтобы прокормить себя и заработать больше денег. В остальном, если я проиграю, в мире ничего не изменится.

Мне кажется, что многие бойцы без всякой причины подвергают себя дополнительному стрессу из-за того, что в буквальном смысле не имеет никакого значения. Я такой: «О, это просто соперничество». Это развлечение. Результаты не имеют значения. Я не оказываю на себя особого давления. Я просто стараюсь стать лучшим бойцом, каким только могу. Когда наступает ночь боев, я просто стараюсь показать действительно хорошее выступление, потому что это моя работа — быть шоуменом. Я здесь ради этого».

Эблен подерется с чемпионом PFL в полутяжелом весе Импа Касанганаем (15-3) 24 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.