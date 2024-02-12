Кормье: «Топурия может повторить успех Конора»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что если третий номер рейтинга в полулегком весе Илия Топурия (14-0) победит чемпиона дивизиона Александра Волкановски (26-3), то он может стать суперзвездой уровня экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Все выглядит так, словно Топурия хочет надавить на самого себя, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Этот парень заявил, что собирается выпустить фильм о том, как стать чемпионом. Этот парень утверждает, что хочет драться на арене «Реала» в Испании. Этот парень говорит, что Александр Волкановски ему не ровня. Большинство людей в таких обстоятельствах хотят сбросить давление, но только не этот чувак.

Это напоминает мне Конора [Макгрегора] в преддверии боя с Жозе Альдо. Он был настолько в себе уверен, и ты понимал, что если у него все получится, он станет суперзвездой. И когда это случилось, он отправился в космос. Если Илия выполнит все те обещания, что он раздает, то его ждет подобное восхождение».

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.