Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

12 февраля, 07:44

Кормье: «Топурия может повторить успех Конора»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что если третий номер рейтинга в полулегком весе Илия Топурия (14-0) победит чемпиона дивизиона Александра Волкановски (26-3), то он может стать суперзвездой уровня экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Все выглядит так, словно Топурия хочет надавить на самого себя, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Этот парень заявил, что собирается выпустить фильм о том, как стать чемпионом. Этот парень утверждает, что хочет драться на арене «Реала» в Испании. Этот парень говорит, что Александр Волкановски ему не ровня. Большинство людей в таких обстоятельствах хотят сбросить давление, но только не этот чувак.
Это напоминает мне Конора [Макгрегора] в преддверии боя с Жозе Альдо. Он был настолько в себе уверен, и ты понимал, что если у него все получится, он станет суперзвездой. И когда это случилось, он отправился в космос. Если Илия выполнит все те обещания, что он раздает, то его ждет подобное восхождение».

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Агент Мильштейн рассказал о характере лучшего бомбардира НХЛ Кучерова
Тейлор Свифт поцеловала футболиста после Супербоула
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер О'Мэлли: «Соглашаться на бой с Умаром Нурмагомедовым слишком рискованно»

Тренер Волкановски: «Махачеву нужно отдать должное, он заслужил победу»
Новости
RSS RSS
Все новости