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Тренер Алискерова: «Со своими навыками Икрам может победить всех топовых бойцов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Магомед Багандов, старший тренер в зале имени Абдулманапа Нурмагомедова, поделился мыслями об уровне мастерства Икрама Алискерова.

«Мы работаем с Икрамом три года. У него длинные конечности. Немного скорректировали его работу. Алискеров научился не бросаться. На самом деле, работа еще идет. Есть много над чем работать. Но со своими навыками он может побеждать топовых бойцов. У нас есть тактика на бой, и мы ее придерживаемся. Если у Икрама получится удосрочить Роберта, то будет круто. Но надо настраиваться на пять раундов, правильно распределить силы», — приводит слова тренера MMA.Metaratings.ru.

22 июня на UFC on ABC 6 Алискеров проведет поединок против Роберта Уиттакера. В активе Алискерова 15 побед и одно поражение. Уиттакер за свою карьеру одержал 25 побед и потерпел семь поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
UFC
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