UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: где смотреть и кто покажет трансляцию боев турнира

Турнир UFC on ABC 6 пройдет в субботу, 22 июня в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — впервые в истории. Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

В главном событии вечера российский боец Икрам Алискеров проведет поединок против австралийца Роберта Уиттакера. В соглавном поединке октагон разделят россияне Сергей Павлович и Александр Волков

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире следить за UFC on ABC 6 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также смотреть бой можно на онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

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