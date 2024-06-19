Фролов: «Волков и Павлович жалеть друг друга не будут»

Российский средневес ACA Артем Фролов поделился мыслями перед боем Сергея Павловича и Александра Волкова.

«Не могу выделить фаворита. Равные соперники, хотя стилистически абсолютно разные. Не думаю, что тренировки в одном зале как-то повлияют на ход поединка. Жалеть друг друга они не будут. Это работа. Но я уверен, что бой пройдет без какой-либо грязи. Конечно, не очень приятно драться с людьми, с которыми ты лично знаком или тренируешься. Но, повторюсь, это их работа», — приводит слова Фролова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Павловича и Волкова состоится 22 июня на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).