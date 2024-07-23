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Сегодня, 09:19

Тренер Эдвардса: «Мы знаем, что Мухаммад тренируется у Хабиба и его банды»

Давид Хачатрян
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Дэйв Ловелл, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса (22-3), заявил, что Эдвардс усердно работал над борьбой в преддверии боя со вторым номером рейтинга в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (23-3).

«Очевидно, что мы знаем, что Белал тренируется у Хабиба и его банды. Он впитал многое из их стилей, мы заметили небольшую разницу. Мы работали над борьбой, о которой я не могу много говорить. Мы работали над защитой и нападением в борьбе. На стороне Белала — кардио, но я думаю, что Леон может с ним в этом сравниться», — сказал Ловелл Submission Radio.

Эдвардс и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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