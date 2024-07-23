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Копылов снялся с боя на турнире UFC Fight Night 243 из-за удаления аппендикса

Руслан Минаев
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Россиянин Роман Копылов снялся с боя против Бруно Феррейры на турнире UFC Fight Night 243 из-за операции по удалению аппендикса.

«Аппендицит. Роману резко стало плохо, вчера провели операцию», — цитирует ТАСС члена команды бойца.

Поединок должен был состояться в ночь на 25 августа на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Копылов в прошлом бою одолел Сезара Алмейду (5-1) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Источник: ТАСС
Роман Копылов
UFC
ММА
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