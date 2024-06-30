Топурия готов провести бой с Холлоуэем в легком весе

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия вызвал на бой обладателя титула BMF Макса Холлоуэя.

«Макс, тебе не нужно будет гонять до полулегкого веса. Я буду защищать свой пояс в легком дивизионе, но, пожалуйста, подпиши контракт!» — написал Топурия в своих соцсетях.

32-летний Топурия 17 февраля на UFC 298 нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе.

Холлоуэй в последнем поединке оказался сильнее Джастина Гейджи (25-5). Бой состоялся за титул BMF 13 апреля в основном карде UFC 300.

Ранее Дана Уайт подтвердил, что в разработке новый бой за титул BMF.