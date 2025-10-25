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25 октября 2025, 22:15

UFC 321 Том Аспиналл — Сирил Ган: онлайн-трансляция боя

Аспиналл и Ган проведут поединок на UFC 321 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Чемпион тяжелого дивизиона UFC, английский боец Том Аспиналл и француз Сирил Ган проводят титульный поединок на турнире UFC 321 в субботу, 25 октября. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ориентировочное время начала боя Аспиналл vs Ган — 23.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Аспиналл — Ган

Трансляция боя Том Аспиналл — Сирил Ган на UFC 321

Главный бой UFC 321 между Аспиналлом и Ганом в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 321. Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Марио Баутиста.Аспиналл — Ган, Нурмагомедов — Баутиста, Волков — Алмейда: онлайн-трансляция UFC 321

Статистика перед боем Том Аспиналл — Сирил Ган на UFC 321

Тому Аспиналлу — 32 года. В профессиональной карьере он одержал 15 побед и потерпел 3 поражения. Англичанин завоевал титул временного чемпиона UFC 11 ноября 2023 года в бою с россиянином Сергеем Павловичем на UFC 295 (победа нокаутом). Затем Аспиналл выиграл у американца Кертиса Блейдса на UFC 304 27 июля 2024 года (нокаут). В июне 2025-го глава UFC Дана Уайт объявил, что британский боец стал полноценным чемпионом после ухода из промоушена Джона Джонса.

Сирилу Гану — 35 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 13 побед и 2 поражения. Предыдущее появление Сирила в клетке — 7 декабря 2024 года на турнире UFC 310 против россиянина Александра Волкова (победа раздельным решением судей).

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