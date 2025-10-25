Нурмагомедов одержал победу над Баутистой на UFC 321

Российский боец Умар Нурмагомедов победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321.

Поединок в легчайшем весе продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Нурмагомедов одержал 19-ю победу в ММА при одном поражении. Баутиста потерпел третье поражение при 16 победах.

Турнир UFC 321 проходит в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 321.

ММА UFC: Нурмагомедов — Баутиста