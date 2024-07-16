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Сегодня, 11:07

Том Аспиналл объяснил, зачем окунает костяшки пальцев в бензин на 20 минут

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) рассказал о своем необычном методе подготовки к бою.

«Около четырех часов утра я просыпаюсь, выхожу на улицу и немного занимаюсь боем с тенью на тюках сена, а затем использую старый метод странников — окунаю костяшки пальцев в бензин на 20 минут, пока солнце только встает, и это закаляет костяшки пальцев», — сказал Аспиналл в эфире The MMA Hour.

Аспиналл и Кертис Блейдс (18-4) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия. На том же турнире подерутся Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3).

Том Аспиналл
UFC
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