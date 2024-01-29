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Сегодня, 11:31

Камил Гаджиев: «Адесанья ничем не удивит Шару Буллета»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) может победить экс-чемпиона Исраэля Адесанью (24-3).

«Марвин Веттори сказал, что Шара Буллет не пройдет топовых бойцов? Топовые бойцы бывают разные. Топовые бойцы бывают ударники, а бывают грэпплеры. Я считаю, что Шара проиграл бы Демиану Майе и Гуннару Нельсону, потому что они его по рукам и ногам завязали бы, три раунда висели бы у него за спиной рюкзаком, если бы, конечно, он их не нокаутировал. Но я бы в боях Нельсона и Шары или Майи и Шары поставил на них [Нельсона и Майю], при условии что они в хорошей форме.

А возьми ударников. Ничем Исраэль Адесанья не удивит Шару Буллета, как бы это парадоксально ни звучало. Стилистически для Шары очень много в UFC неудобных соперников, но при этом он может побить лучших. Вот такой парадокс», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Магомедов дебютировал в UFC с победы над Бруну Сильвой (23-10) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j9A0l95dgDA
Исраэль Адесанья
Камил Гаджиев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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