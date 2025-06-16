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16 июня 2025, 22:10

Тофик Мусаев — Мыктыбек Оролбай: статистика бойцов и результаты последнего боя соперников по турниру UFC в Баку

Тофик Мусаев и Мыктыбек Оролбай встретятся на турнире UFC в Баку
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Тофик Мусаев из Азербайджана и Мыктыбек Оролбай из Киргизии встретятся в главном карде турнира UFC в Баку в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» и начнется около 23.40 по московскому времени.

Мусаев дебютирует в UFC. Предыдущий поединок в ММА Тофик провел в ноябре 2023 года, нокаутировав Кодзи Такеду на турнире Rizin Landmark 7. Всего в профессиональном рекорде Мусаева 22 победы и пять поражений.

Оролбай на профессиональном уровне одержал 13 побед, потерпел два поражения и завершил один бой вничью. В октябре 2024 года он уступил Матеушу Рибецки раздельным решением судей на турнире UFC 308.

Результаты боев турнира UFC в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

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Мыктыбек Оролбай
Тофик Мусаев
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