Тофик Мусаев и Мыктыбек Оролбай встретятся на турнире UFC в Баку

Тофик Мусаев из Азербайджана и Мыктыбек Оролбай из Киргизии встретятся в главном карде турнира UFC в Баку в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» и начнется около 23.40 по московскому времени.

Мусаев дебютирует в UFC. Предыдущий поединок в ММА Тофик провел в ноябре 2023 года, нокаутировав Кодзи Такеду на турнире Rizin Landmark 7. Всего в профессиональном рекорде Мусаева 22 победы и пять поражений.

Оролбай на профессиональном уровне одержал 13 побед, потерпел два поражения и завершил один бой вничью. В октябре 2024 года он уступил Матеушу Рибецки раздельным решением судей на турнире UFC 308.

Результаты боев турнира UFC в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.