Кертис Блэйдс — Ризван Куниев: статистика бойцов и результаты последнего боя соперников по турниру UFC в Баку

Россиянин Ризван Куниев и американец Кертис Блэйдс встретятся на турнире UFC в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется около 23.00 по московскому времени.

Куниев дебютирует в UFC. Он должен был подраться с Блэйдсом в марте, но поединок был отменен из-за состояния здоровья Кертиса. В профессиональном рекорде россиянина 12 побед, два поражения и одна ничья, еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущий бой в ММА Куниев провел в августе 2024 года на турнире Contender Series и победил Уго Кунью техническим нокаутом.

Блейдс в профессиональных ММА одержал 18 побед и потерпел пять поражений, один поединок признан несостоявшимся. В предыдущем бою он уступил Тому Аспиналлу техническим нокаутом.