Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес: статистика бойцов и результаты последнего боя соперников по турниру UFC в Баку

Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес сразятся на турнире UFC в Баку

Азербайджанец Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес, выступающие в легком весе, встретятся в соглавном бою турнира UFC on ABC в ночь с 21 на 22 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется около полуночи по московскому времени.

Физиев провел 16 поединков в профессиональных ММА, одержав 12 побед и потерпев четыре поражения. Бахамондес одержал 17 побед и потерпел пять поражений на профессиональном уровне.

В марте оба бойца принимали участие в турнире UFC 313: Рафаэль уступил Джастину Гейджи единогласным решением судей, а Игнасио победил Джэлина Тернера, применив «треугольник».

Результаты боев турнира UFC в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.