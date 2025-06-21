Бокс/ММА
21 июня 2025, 22:30

Тофик Мусаев — Мыктыбек Оролбай: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку

Тофик Мусаев проведет бой с Мыктыбеком Оролбаем на UFC в Баку
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Азербайджанец Тофик Мусаев и Мыктыбек Оролбай из Киргизии проведут поединок на турнире UFC в Баку в субботу, 21 июня. Бой проходит в главном карде вечера в спортивном комплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан).

ММА UFC: Мусаев — Оролбай

Ориентировочное время начала боя Мусаев vs Оролбай — 23.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Тофик Мусаев — Мыктыбек Оролбай на UFC в Баку

Бой между Мусаевым и Оролбаем в прямом эфире, как и весь турнир UFC в Баку, в полном объеме покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», официальное приложение UFC Fight Pass (при условии подписки).

Тагир Уланбеков, Рафаэль Физиев, Джамал Хилл, Дарья Железнякова.UFC Fight Night в Баку: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Предварительный кард также будет транслировать «Матч! Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Отслеживать результаты всех поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC сайта «СЭ».

Рекорд 35-летнего Тофика Мусаева — 21 победа и 4 поражения. У Мыктыбека Оролбая на профессиональном уровне — 13 побед, 2 поражения и 1 ничья.

