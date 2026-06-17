Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой-реванш на UFC 329 12 июля в Лас-Вегасе

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Дата и время боя Макгрегор — Холлоуэй на UFC 329

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Ранние предварительные бои начнутся около 00.00 мск, основной кард — около 04.00 мск. Бой Макгрегор — Холлоуэй ожидается около 06.00 по московскому времени.

37-летний Макгрегор имеет рекорд: 22 победы и 6 поражений. В предыдущем бою ирландец уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за остановки врачом на UFC 264 в июле 2021 года. После этого Макгрегор долго восстанавливался после травмы ноги и не выступал в UFC.

34-летний Холлоуэй одержал 27 побед и потерпел 9 поражений. В последнем поединке американец проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей на UFC 326 в марте 2026 года и потерял титул BMF.

Где смотреть бой Макгрегора против Холлоуэя и турнир UFC 329

Онлайн-трансляцию турнира UFC 329 можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. В России эфир турнира также ожидается на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск». Для доступа к трансляции может потребоваться платная подписка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 329. Результат боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Макгрегор и Холлоуэй ранее встречались в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26. Тогда ирландец победил единогласным решением судей.