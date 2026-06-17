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Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий

Сергей Ярошенко

Российский боец Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P).

В обновленном рейтинге Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, поднялся на две позиции.

Первое место в рейтинге сохраняет россиянин Ислам Махачев. Вторым идет австралиец Александр Волкановски. На четвертой строчке располагается новый чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи, который на турнире в Белом доме победил испанского бойца грузинского происхождения Илию Топурию. Топурия опустился на пятое место.

На счету 33-летнего Яна 20 побед и 5 поражений в MMA.

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Петр Ян
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