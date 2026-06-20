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Ислам Махачев — Иан Гарри: дата и время боя UFC, где смотреть

Ислам Махачев проведет защиту титула против Иана Мачадо Гэрри на UFC 330 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Ислам Махачев (Россиия) проведет первую защиту титула в полусреднем весе против Иана Мачадо Гарри (Ирландия) на турнире UFC 330 в ночь на 16 августа. Вечер ММА состоится на спортивной арене Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Трансляцию турнира UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). В России посмотреть бой можно будет на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также трансляция будет доступна в ретрансляция федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Результат боя Махачев — Гарри и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

34-летний Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение. 28-летний Иан Мачадо Гэрри имеет профессиональный рекорд — 17-1.

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Ислам Махачев
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