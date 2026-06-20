Ислам Махачев — Иан Гарри: дата и время боя UFC, где смотреть

Ислам Махачев (Россиия) проведет первую защиту титула в полусреднем весе против Иана Мачадо Гарри (Ирландия) на турнире UFC 330 в ночь на 16 августа. Вечер ММА состоится на спортивной арене Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Трансляцию турнира UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). В России посмотреть бой можно будет на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также трансляция будет доступна в ретрансляция федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Результат боя Махачев — Гарри и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

34-летний Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение. 28-летний Иан Мачадо Гэрри имеет профессиональный рекорд — 17-1.