Уланбеков: «Хабиб после боя сказал, что я отлично себя показал»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отвернулся от судей и бойцов во время оглашения победителя поединка между россиянином Тагиром Уланбековым и казахстанцем Азатом Максумом на турнире UFC в Баку.

В этом бое россиянин победил соперника единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27). После поединка он рассказал о похвале со стороны Нурмагомеда.

«Хабиб после боя сказал, что я отлично себя показал. Между раундами он говорил, чтобы я не отпускал ногу с педали «газ», — приводит ТАСС слова Уланбекова.

Теперь на счету 33-летнего Уланбекова 17 побед в ММА при двух поражениях. 30-летний Максум потерпел второе поражение в карьере, в его активе 17 побед.