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21 июня 2025, 23:00

Кертис Блэйдс — Ризван Куниев: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку

Кертис Блэйдс и Ризван Куниев проведут бой на турнире UFC в Баку
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Американский боец Кертис Блейдс и россиянин Ризван Куниев проведут поединок в тяжелом весе на турнире UFC в Баку.

ММА UFC: Блейдс — Куниев

Время начала и во сколько бой Блейдс против Куниева

Турнир UFC Fight Night (он же UFC on ABC 8) проходит в спортивном комплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан) в субботу, 21 июня. Главный кард стартовал в 22.00 по московскому времени, бой Блейдса и Куниева ожидается около 23.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

34-летний Блейдс имеет в профессиональных ММА 18 побед, 5 поражений и еще 1 бой Кертиса признан несостоявшимся. 32-летний Куниев на профессиональном уровне одержал 11 побед, потерпел 2 поражения, 1 бой завершился вничью, а еще один признан несостоявшимся.

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Где смотреть UFC в Баку и бой Блейдса против Куниева

Бой между Блейдсом и Куниевым в прямом эфире, как и весь турнир UFC в Баку, в полном объеме покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», официальное приложение UFC Fight Pass (при условии подписки).

Предварительный кард также будет транслировать «Матч! Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Отслеживать результаты всех поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC сайта «СЭ».

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Кертис Блейдс
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