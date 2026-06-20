UFC Fight Night 279: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 279 состоится в ночь с 20 на 21 июня. Вечер ММА пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 279 можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). В России предварительный кард покажет телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 5.00 мск трансляцию основного карда будет вести телеканал «Матч ТВ». Ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Результат поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

В главном событии вечера Манел Капе из Анголы и японский боец Киоджи Хоригучи проведут бой в наилегчайшем весе.

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