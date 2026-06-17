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Тактаров с иронией отреагировал на готовность Макгрегора подраться с Махачевым

Александр Абустин
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Конора Макгрегора о возможном бое против Ислама Махачева.

«Может ли Макгрегор подраться с Махачевым? Он готов, как Гагарин и Титов», — сказал Тактаров «СЭ».

Ранее Макгрегор заявил, что готов к бою с Махачевым.

37-летний ирландец в профессиональной карьере ММА одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. В своем последнем бою в промоушене ирландец проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом на турнире UFC 264 в июле 2021 года.

Следующий поединок боец проведет 12 июля против Макса Холлоуэя.

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Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Олег Тактаров
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