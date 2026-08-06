Тарасов ждет от Махачева яркой и уверенной победы в бою с Гэрри

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бое россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. Махачев будет защищать титул в полусреднем весе.

«Это долгожданный бой! Гэрри его очень хотел. И на самом деле, это будет одно из интереснейших противостояний Ислама Махачева. Потому что, как мы видели в других поединках, Гэрри очень хорошо уходит от борьбы, контролирует борьбу и очень хорош в стойке. Я считаю, что это один из самых опасных соперников в карьере Ислама. Но Махачев — чемпион не просто так. Поэтому я ожидаю, что нас ждет яркая и уверенная победа Ислама Махачева. Но если вдруг, конечно, Гэрри выиграет, будет обидно, потому что Ислам проделал такой большой путь. Но я считаю, что он не тот спортсмен, который выходит драться просто так. Он выходит всегда побеждать. Поэтому мы ждем от него только победу. Я думаю, что это будет победа по очкам. Бой будет достаточно тяжелым», — сказал Тарасов «СЭ».

Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).