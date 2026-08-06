UFC Fight Night 284 Гамрот — Салкиллд: дата и время, кард турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 284 состоится в ночь с 8 на 9 августа. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 00.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03.00 мск. В главном событии турнира запланирован бой в легком весе между Матеушем Гамротом и Куилланом Салкиллдом.

Основной кард UFC Fight Night 284

Матеуш Гамрот (26-4) — Куиллан Салкиллд (12-1)

Билли Куарантилло (18-7) — Диего Феррейра (19-7)

Дэррен Элкинс (29-12) — Ядиэр Дель Валле (10-1)

Аманда Лемос (15-6-1) — Алексия Таинара (14-1)

Тай Коул Миллер (7-0) — Билли Гофф (9-4)

Дияр Нургожай (11-2) — Бруно Лопес (14-3)

Где смотреть UFC Fight Night 284

В полном объеме турнир покажут на официальной платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (платно). С 01.30 мск трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.