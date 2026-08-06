Царукян подерется с Руффи в со-главном бою на турнире UFC 331

Промоушен UFC официально объявил, что следующим соперником второго номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна будет Маурисио Руффи из Бразилии. Их бой будет со-главным на турнире UFC 331, который пройдет в ночь с 19 на 20 сентября на арене «Crypto.com Арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Изначально соперником Царукяна должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но бразилец снялся с турнира по личным причинам.

У 29-летнего Царукяна профессиональный рекорд — 23 победы и 3 поражения. На счету 30-летнего Руффи 12 побед и 2 поражения в профессиональных ММА.