Кияшко: «Вахитову будет сложно добраться до Перейры»

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко оценил перспективы Артема Вахитова в UFC, после его подписания контракта.

«Я всегда верю в наших парней, но думаю, что до Перейры Артему Вахитову будет тяжело добраться. Всё будет зависеть от его выступлений. Как для Перейры Анкалаев будет большой проверкой, так и для Вахитова бой с кем-то из борцов топ-10. Сложность представят ребята универсалы с хорошей борьбой, и многое будет зависеть от менеджмента Вахитова», — приводит слова Кияшко Vprognoze.ru.

Вахитов подписал контракт с UFC после победы в претендентской серии Даны Уайта над Ислемом Масрафом из Франции техническим нокаутом в первом раунде.