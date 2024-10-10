Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

10 октября, 21:00

Кияшко: «Вахитову будет сложно добраться до Перейры»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко оценил перспективы Артема Вахитова в UFC, после его подписания контракта.

«Я всегда верю в наших парней, но думаю, что до Перейры Артему Вахитову будет тяжело добраться. Всё будет зависеть от его выступлений. Как для Перейры Анкалаев будет большой проверкой, так и для Вахитова бой с кем-то из борцов топ-10. Сложность представят ребята универсалы с хорошей борьбой, и многое будет зависеть от менеджмента Вахитова», — приводит слова Кияшко Vprognoze.ru.

Вахитов подписал контракт с UFC после победы в претендентской серии Даны Уайта над Ислемом Масрафом из Франции техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: Vprognoze.ru
Артем Вахитов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ураган Милтон во Флориде снес крышу бейсбольного стадиона
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости