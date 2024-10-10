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10 октября, 17:26

Магомедалиев: «Евлоев легко справится со Стерлингом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер клуба Universal Fighting Расул Магомедалиев прокомментировал перенос боя американца Алджамейна Стерлинга и россиянина Мовсара Евлоева.

«Я вообще не знаю, чем Стерлинг может выиграть Мовсара Евлоева. Я понимаю, что это смешанные единоборства, но я посмотрел и увидел, что Стерлинг не на многое способен. Да у него есть опыт, но этого недостаточно. Думаю, Мовсар с ним легко справится», — приводит слова Магомедалиева Vprognoze.ru.

Евлоев и Стерлинг должны были встретиться 5 октября на турнире UFC 307, однако из-за травмы американца бой был перенесен на турнир UFC 310 7 декабря.

Источник: Vprognoze.ru
Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
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