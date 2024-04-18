Тренер Волкова: «Саня и Серега — профессионалы, заднюю никто не даст»

Тарас Кияшко, тренер Александра Волкова, уверен, что бой с Сергеем Павловичем на турнире UFC 22 июня не будет показательным поединком.

«Саня и Серега — профессионалы, заднюю никто не даст. Они не такие, чтобы устроить показательное выступление. Это будет позорно и неправильно. Если ты чего-то хочешь в этом спорте, нужно драться. К сожалению, все сложилось так. 22 июня увидим, что получится», — цитирует «РБ Спорт» Кияшко.

Ранее спортсмены заявили о нежелании проводить бой друг против друга, а их представители сообщили о планах отменить поединок. Павлович и Волков должны подраться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. В активе 35-летнего Волкова 37 побед при 10 поражениях.