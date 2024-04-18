Хорхе Масвидаль: «Бо Никал сломает Хамзата Чимаева в борьбе»

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) считает, что 28-летний американский средневес Бо Никал (6-0) победит 11-го номера рейтинга в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0).

«Если Хамзат Чимаев полезет бороться с Бо Никалом, Хамзат нахрен облажается. Никал сломает этого чувака», — сказал Масвидаль в эфире The MMA Hour.

Никал победил Коди Брандейджа (10-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.