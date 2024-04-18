Джо Роган — о нокауте Холлоуэя в бою с Гейджи: «Это величайший нокаут всех времен»

Комментатор UFC Джо Роган поделился впечатлениями от эффектной победы Макса Холлоуэя (25-7) в бою с Джастином Гейджи (25-5).

«Это величайший нокаут всех времен. Так много людей скидывали Макса со счетов. Все утверждали, что у Холлоуэя нет шансов против огневой мощи Гейджи. Но тот факт, что он позвал его в центр октагона за 10 секунд до конца боя... Он потушил свет одному из самых опасных людей на планете. Он победил в бою, в котором многие думали, что он проиграет», — приводит слова Рогана MMA Junkie.

Холлоуэй победил Гейджи глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.