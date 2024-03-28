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28 марта, 17:35

Тактаров: «Волков и Павлович — гуманные русские люди. Примеры для подражания мальчишкам по всей России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боец Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» высказался о возможной отмене боя между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

Ранее сообщалось, что очный поединок спортсменов может быть отменен. Руководители UFC и менеджеры бойцов в ближайшее время проведут переговоры.

«По идее надо договариваться об отмене боя. Волков — интеллигентный человек. Скорее всего, он попытается выиграть в партере или по очкам. Знаю, как у них проходили спарринги — не думаю, что Павлович что-то сможет. Конечно, попасть может каждый. Но сможет ли Павлович настроиться на нокаут Волкова на первых секундах? Сомневаюсь, что это возможно. Они два приличных парня. Бизнес бизнесом, но человечность остается. У них человечность сквозит. Волков и Павлович — гуманные русские люди с большой буквы, пример для подражания мальчишкам по всей России», — сказал Тактаров «СЭ».

Бой между Павловичем и Волковым должен состояться 22 июня в турнире UFC Saudi Arabia. В активе 31-летнего Павловича 18 побед и 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 спортсмен уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

На счету Волкова 37 побед и 10 поражений. 9 сентября 2023-го 35-летний россиянин победил представителя Австралии Тая Туйвасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 293.

Александр Волков
Олег Тактаров
Сергей Павлович
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