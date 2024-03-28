Ян: «У О'Мэлли неплохой бокс. Он чувствительный, хорошо работает на дальней дистанции»

Российский боец Петр Ян оценил американца Шона О'Мэлли.

«Не знаю, кто сейчас в нашем ростере мог бы меня реально перебоксировать. Хотя у Шона О'Мэлли неплохой бокс. Он чувствительный, работает на дальней дистанции, с хорошим таймингом», — цитирует Яна «КП Спорт».

В своей профессиональной карьере 29-летний О'Мэлли провел 20 поединков и одержал 18 побед. Его последний поединок прошел 9 марта. Тогда он победил Марлона Веру из Эквадора.