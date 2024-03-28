Минаков считает, что Павлович победит Волкова: «Саша не видит боковые»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков высказался по поводу поединка между российскими тяжеловесами UFC Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Дана Уайт сделал всем сюрприз, — сказал Минаков журналистам перед боем с Оли Томпсоном. — Я так понимаю, для команд Павловича и Волкова это тоже стало сюрпризом. Для меня это очень интересный бой».

«В данном поединке отдаю предпочтение Павловичу, — продолжил он. — На мой взгляд, Серега более вариативен и разнообразен, и его самый основной плюс — нокаутирующий удар с двух рук. И бьет он размашисто, и, на мой взгляд, Саша не видит боковые, размашистые. Сереге достаточно один раз хорошо зацепить. У Волкова есть свои сильные стороны. Если он составит четкий план на бой, выйдет без эмоций, без потери концентрации, то у него есть все шансы. Нет однозначного ответа, кто победит. Мне кажется, что Павлович».

Павлович и Волков сразятся на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

29 марта Минаков проведет бой по боксу в перчатках для ММА с Оли Томпсоном. Бойцы возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».