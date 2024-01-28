Тактаров: «Даня Милохин в боксе? Вы прикалываетесь?»

Чемпион турнира UFC Олег Тактаров оценил перспективы блогера Дани Милохина в единоборствах.

«Даня Милохин в боксе? Вы прикалываетесь? Я честно до конца не знаю и не понял, кто это, а кому-то, видимо, нехрен делать, чтобы комментировать это.

Пускай что хочет, то и делает. Зачем это обсуждать? Он блогер или какой-то рэпер-шмепер. Хочет заниматься спортом — пускай занимается. Правда бокс не тот вид, который приносит здоровье, ха-ха! Захотелось Милохину попробовать все вещи на своей шкуре — пусть пробует. Совет, счастье и любовь ему в этих начинаниях!» — сказал Тактаров Sport24.

Ожидается, что в феврале Милохин проведет свой первый боксерский бой в Дубае. Его соперником выступит индийский блогер Аджмал Хан.