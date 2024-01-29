Дрикус дю Плесси назвал самый напряженный момент в своей жизни

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) признался, что он сильно волновался во время объявления победителя его боя с бывшим чемпионом Шоном Стриклендом (28-6).

«Я искренне считал, что сделал достаточно, чтобы выиграть бой, — сказал южноафриканец PrimeSportsWithMahlatse. — Но, знаете, когда дело доходит до решения судей — это всегда 50 на 50. Когда они начали оглашать это разделенное решение, я никогда в жизни так сильно не молился. Ведь теперь все сводилось к мнению одного судьи, которому, возможно, не нравятся зеленые шорты, а я дрался в зеленых шортах, понимаете? Так что я буквально стоял и молился: «Пожалуйста, пусть в этом бою победит правильный парень».

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.