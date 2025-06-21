Тагир Уланбеков — Азат Максум: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку

Тагир Уланбеков проведет бой с Азатом Максумом на UFC в Баку

Российский боец Тагир Уланбеков и казахстанец Азат Максум проведут поединок в наилегчайшем весе на турнире UFC в Баку.

ММА UFC: Уланбеков — Максум

Время начала и во сколько бой Уланбекова против Максума

Турнир UFC Fight Night (он же UFC on ABC 8) проходит в спортивном комплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан) в субботу, 21 июня. Предварительный кард стартовал в 19.00 по московскому времени, бой Уланбекова и Максума ожидается около 19.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

33-летний Уланбеков имеет в профессиональных ММА 16 побед и 2 поражения. 30-летний Максум на профессиональном уровне одержал 17 побед и потерпел одное поражение.

Где смотреть UFC в Баку и бой Уланбекова против Максума

В прямом эфире турнир UFC в Баку с боем Уланбеков — Максум в полном объеме покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», официальное приложение UFC Fight Pass (при условии подписки).

Предварительный кард также будет транслировать «Матч! Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Отслеживать результаты всех поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC сайта «СЭ».