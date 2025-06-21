Ирина Алексеева — Клаудия Сигула: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку

Ирина Алексеева проведет бой с Клаудией Сигулой на UFC в Баку

Российский боец Ирина Алексеева и полячка Клаудия Сигула проведут поединок в женском легчайшем весе на турнире UFC в Баку.

ММА UFC: Алексеева — Сигула

Время начала и во сколько бой Алексеевой против Сигулы

Турнир UFC Fight Night (он же UFC on ABC 8) проходит в спортивном комплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (штат Нью-Джерси, США) в субботу, 21 июня. Турнир стартовал в 19.00 по московскому времени, бой Алексеевой и Сигулы ожидается около 20.00 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

34-летняя Алексеева имеет в профессиональных ММА 5 побед и 2 поражения. 26-летняя Сигула на профессиональном уровне одержала 6 побед и потерпела 2 поражение.

Где смотреть UFC в Баку и бой Алексеевой против Сигулы

В прямом эфире турнир UFC в Баку с боем Алексеева — Сигула в полном объеме покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», официальное приложение UFC Fight Pass (при условии подписки).

Предварительный кард также будет транслировать «Матч! Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Отслеживать результаты всех поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC сайта «СЭ»