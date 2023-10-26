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26 октября, 09:51

Стипе Миочич отказался драться с Сергеем Павловичем

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) заявил, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) хочет драться только с чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Мне еще никогда не звонили напрямую из руководства UFC, — сказал Аспиналл в эфире программы The MMA Hour. — Очевидно, что я не могу спать, в голове крутится миллион вещей. Они даже не сказали «Алло». Они просто взяли трубку и сказали: «Я знаю, что сейчас рано. Ты здоров? Будешь ли ты готов к бою через две недели?»

В общем, четыре часа утра по британскому времени, телефон снова звонит, это снова руководство UFC. И они такие: «Слушай, Джон Джонс повредил плечо, он выбыл на год. Стипе [Миочич] хочет драться только с Джонсом. Ты и [Сергей] Павлович за временный титул». Я такой: «Я за».

Сергей Павлович (18-1) и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.

Сергей Павлович
Стипе Миочич
Том Аспиналл
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