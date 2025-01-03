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UFC 311: дата и время начала турнира Махачев vs Царукян и Умар Нурмагомедов vs Двалишвили

Турнир UFC 311 состоится в Лос-Анджелесе 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото AFP

Турнир UFC 311 состоится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь с 18 на 19 января. Предварительный кард стартует в 2.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 6.00 мск.

В главном событии ивента Ислам Махачев проведет защиту титула в легком весе против Армана Царукяна. В соглавном бою сойдутся Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.

Трансляцию UFC 311 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ».

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UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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