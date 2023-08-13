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Сегодня, 16:05

Резников: «В UFC из Казахстана может попасть кто угодно — все зависит от менеджмента»

Алина Савинова
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Казахстанский боец ММА Артем Резников ответил на вопрос, кто из казахстанцев мог бы подписать контракт с UFC следующим.

«Не знаю, не знаю... Это уже зависит от того, кто туда попадет, потому что попасть в этот промоушен не слишком сложно — можно, если есть хороший менеджер. Многие даже не сильные ребята попадают. Знаю таких несколько — из России, Китая... И из других разных стран попадали — и они близко даже не доходили до топов. Кто угодно может попасть в UFC из Казахстана — все зависит от менеджмента. Если будет хороший менеджер, то может пропихнуть», — цитирует Legalbet.kz слова бойца.

В этом году контракты с UFC подписали казахстанские бойцы Азат Максум и Асу Алмабаев.

Источник: https://legalbet.kz/news/reznikov-v-ufc-iz-kazahstana-mozhet-popast-kto-ugodno/
ММА
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